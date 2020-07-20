Hey Jude! Боруссия подписала 17-летнего таланта Бирмингема, презентация прошла под песню The Beatles

Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем перешел в дортмундскую "Боруссию" – об этом сообщает пресс-служба "шмелей". 17-летний английский исполнитель подписал с немцами долгосрочный трудовой договор.

Читайте также Байер отпустит Хавертца за 100 млн, но не раньше окончания Лиги Европы

Интересно, что о трансфере игрока "Боруссия" объявила песней легендарной ливерпульской группы The Beatles "Hey Jude" ("Эй, Джуд").

В текущей кампании Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе (4 гола). Джуд начнет подготовку с новой командой 30 июля. Пресс-служба клуба сообщает, что на спине у англичанина будет красоваться 22-й номер. Отметим, что за основной состав "Боруссии" уже выступает американский футболист Джованни Рейна – атакующему полузащитнику "шмелей" всего 17 лет.