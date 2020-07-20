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Hey Jude! Боруссия подписала 17-летнего таланта Бирмингема, презентация прошла под песню The Beatles

Германия
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Hey Jude! Боруссия подписала 17-летнего таланта Бирмингема, презентация прошла под песню The Beatles
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Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем перешел в дортмундскую "Боруссию" – об этом сообщает пресс-служба "шмелей". 17-летний английский исполнитель подписал с немцами долгосрочный трудовой договор.

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Интересно, что о трансфере игрока "Боруссия" объявила песней легендарной ливерпульской группы The Beatles "Hey Jude" ("Эй, Джуд").

В текущей кампании Беллингем сыграл 40 матчей в Чемпионшипе (4 гола). Джуд начнет подготовку с новой командой 30 июля. Пресс-служба клуба сообщает, что на спине у англичанина будет красоваться 22-й номер. Отметим, что за основной состав "Боруссии" уже выступает американский футболист Джованни Рейна – атакующему полузащитнику "шмелей" всего 17 лет.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бирмингем Сити Джуд Беллингем
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Источник:
BVB

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