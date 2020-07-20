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Главные победители и неудачники сезона. Kicker провел опрос среди 270 игроков Бундеслиги
Лучший футболист, лучший тренер, и прорыв года глазами футболистов
Немецкое спортивной издание kicker провело традиционный опрос у футболистов на определение главных победителей и неудачников сезона в Бундеслиги 2019/2020. Свои голоса отдали 270 игроков.
Лучший полевой игрок?
- Роберт Левандовски – 42.6%
- Джейдон Санчо – 14.1%
- Йозуа Киммих – 12.2%
- Томас Мюллер – 3.0%
- Тимо Вернер – 2.6%
Лучший вратарь?
- Мануэль Нойер – 35.2%
- Ян Зоммер – 23.7%
- Петер Гулачи – 10.7%
- Роман Бюрки – 7.4%
- Лукаш Градецки – 4.4%
Победитель среди тренеров?
- Ханси Флик – 61.1%
- Марко Розе – 14.4%
- Кристиан Штрайх – 5.9%
- Бруно Лаббадиа – 5.2%
- Юлиан Нагельсманн – 4.1%
Проигравший среди тренеров?
- Юрген Клинсманн – 32.6%
- Флориан Кофельдт – 23.3%
- Нико Ковач – 17.8%
- Дэвид Вагнер – 11.5%
- Хайко Херрлих – 2.6%
Прорыв года?
- Альфонсо Дэвис – 44.8%
- Эрлинг Холанд – 18.1%
- Маркус Тюрам – 5.2%
- Кристоф Баумгартнер – 3.7%
- Кристофер Нкунку – 3.7%
Разочарование года?
- Марио Гетце – 30.0%
- Александер Нюбель – 11.5%
- Саломон Калу – 5.6%
- Гвидо Бургшталлер – 4.1%
- Филиппе Коутиньо – 3.7%
Прорыв года (команда)?
- “Фрайбург” – 44.1%
- “Унион” Берлин – 32.2%
- “Боруссия” Менхенгладбах – 15.2%
- “Кельн” – 1.9%
- Другой вариант – 6.6%
Разочарование года (команда)?
- “Вердер” Бремен – 64.8%
- “Шальке” – 29.6%
- “Айнтрахт” Франкфурт – 1.5%
- “Герта” – 1.1%
- Без мнения – 1.9%
Лучший тренер в мире?
- Юрген Клопп – 74.8%
- Хосеп Гвардиола – 13.0%
- Ханси Флик – 4.8%
- Юлиан Нагельсманн – 1.9%
- Диего Симеоне и Зинедин Зидан – 1.1%
Лучший игрок в мире?
- Лионель Месси – 54.8%
- Криштиану Роналду – 12.6%
- Роберт Левандовски – 10.7%
- Вирджил ван Дейк – 4.4%
- Килиан Мбаппе – 4.4%
Лучшая лига в мире?
- АПЛ – 74.4%
- Бундеслига – 17.8%
- Ла Лига – 5.6%
Лучший рефери в Бундеслиге?
- Дениз Айтекин – 43.3%
- Мануэль Графе – 30.7%
- Феликс Брих – 4.8%
Как бы вы оценили уровень Бундеслиги?
- Остался прежним – 48.9%
- Лига стала сильнее – 42.6%
- Лига стала хуже – 7.8%
Скучает ли вы по матчам сборных?
- Нет – 52.6%
- Да – 34.1%
- Без мнения – 13.3%