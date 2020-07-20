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Главные победители и неудачники сезона. Kicker провел опрос среди 270 игроков Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Лучший футболист, лучший тренер, и прорыв года глазами футболистов

Главные победители и неудачники сезона. Kicker провел опрос среди 270 игроков Бундеслиги
UA-Футбол
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Немецкое спортивной издание kicker провело традиционный опрос у футболистов на определение главных победителей и неудачников сезона в Бундеслиги 2019/2020. Свои голоса отдали 270 игроков.

Лучший полевой игрок?

  1. Роберт Левандовски – 42.6%
  2. Джейдон Санчо – 14.1%
  3. Йозуа Киммих – 12.2%
  4. Томас Мюллер – 3.0%
  5. Тимо Вернер – 2.6%

Лучший вратарь?

  1. Мануэль Нойер – 35.2%
  2. Ян Зоммер – 23.7%
  3. Петер Гулачи – 10.7%
  4. Роман Бюрки – 7.4%
  5. Лукаш Градецки – 4.4%

Победитель среди тренеров?

  1. Ханси Флик – 61.1%
  2. Марко Розе – 14.4%
  3. Кристиан Штрайх – 5.9%
  4. Бруно Лаббадиа – 5.2%
  5. Юлиан Нагельсманн – 4.1%

Проигравший среди тренеров?

  1. Юрген Клинсманн – 32.6%
  2. Флориан Кофельдт – 23.3%
  3. Нико Ковач – 17.8%
  4. Дэвид Вагнер – 11.5%
  5. Хайко Херрлих – 2.6%

Прорыв года?

  1. Альфонсо Дэвис – 44.8%
  2. Эрлинг Холанд – 18.1%
  3. Маркус Тюрам – 5.2%
  4. Кристоф Баумгартнер – 3.7%
  5. Кристофер Нкунку – 3.7%

Разочарование года?

  1. Марио Гетце – 30.0%
  2. Александер Нюбель – 11.5%
  3. Саломон Калу – 5.6%
  4. Гвидо Бургшталлер – 4.1%
  5. Филиппе Коутиньо – 3.7%

Прорыв года (команда)?

  1. “Фрайбург” – 44.1%
  2. “Унион” Берлин – 32.2%
  3. “Боруссия” Менхенгладбах – 15.2%
  4. “Кельн” – 1.9%
  5. Другой вариант – 6.6%

Разочарование года (команда)?

  1. “Вердер” Бремен – 64.8%
  2. “Шальке” – 29.6%
  3. “Айнтрахт” Франкфурт – 1.5%
  4. “Герта” – 1.1%
  5. Без мнения – 1.9%

Лучший тренер в мире?

  1. Юрген Клопп – 74.8%
  2. Хосеп Гвардиола – 13.0%
  3. Ханси Флик – 4.8%
  4. Юлиан Нагельсманн – 1.9%
  5. Диего Симеоне и Зинедин Зидан – 1.1%

Лучший игрок в мире?

  1. Лионель Месси – 54.8%
  2. Криштиану Роналду – 12.6%
  3. Роберт Левандовски – 10.7%
  4. Вирджил ван Дейк – 4.4%
  5. Килиан Мбаппе – 4.4%

Лучшая лига в мире?

  1. АПЛ – 74.4%
  2. Бундеслига – 17.8%
  3. Ла Лига – 5.6%

Лучший рефери в Бундеслиге?

  1. Дениз Айтекин – 43.3%
  2. Мануэль Графе – 30.7%
  3. Феликс Брих – 4.8%

Как бы вы оценили уровень Бундеслиги?

  1. Остался прежним – 48.9%
  2. Лига стала сильнее – 42.6%
  3. Лига стала хуже – 7.8%

Скучает ли вы по матчам сборных?

  1. Нет – 52.6%
  2. Да – 34.1%
  3. Без мнения – 13.3%
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В статье: Роберт Левандовски Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Вердер (Бремен) Юрген Клинсманн Бундеслига Нико Ковач Фрайбург Джейдон Санчо Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанд Ханси Флик
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