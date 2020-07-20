Главные победители и неудачники сезона. Kicker провел опрос среди 270 игроков Бундеслиги

Немецкое спортивной издание kicker провело традиционный опрос у футболистов на определение главных победителей и неудачников сезона в Бундеслиги 2019/2020. Свои голоса отдали 270 игроков.

Лучший полевой игрок?

Роберт Левандовски – 42.6% Джейдон Санчо – 14.1% Йозуа Киммих – 12.2% Томас Мюллер – 3.0% Тимо Вернер – 2.6%

Лучший вратарь?

Мануэль Нойер – 35.2% Ян Зоммер – 23.7% Петер Гулачи – 10.7% Роман Бюрки – 7.4% Лукаш Градецки – 4.4%

Победитель среди тренеров?

Ханси Флик – 61.1% Марко Розе – 14.4% Кристиан Штрайх – 5.9% Бруно Лаббадиа – 5.2% Юлиан Нагельсманн – 4.1%

Проигравший среди тренеров?

Юрген Клинсманн – 32.6% Флориан Кофельдт – 23.3% Нико Ковач – 17.8% Дэвид Вагнер – 11.5% Хайко Херрлих – 2.6%

Прорыв года?

Альфонсо Дэвис – 44.8% Эрлинг Холанд – 18.1% Маркус Тюрам – 5.2% Кристоф Баумгартнер – 3.7% Кристофер Нкунку – 3.7%

Разочарование года?

Марио Гетце – 30.0% Александер Нюбель – 11.5% Саломон Калу – 5.6% Гвидо Бургшталлер – 4.1% Филиппе Коутиньо – 3.7%

Прорыв года (команда)?

“Фрайбург” – 44.1% “Унион” Берлин – 32.2% “Боруссия” Менхенгладбах – 15.2% “Кельн” – 1.9% Другой вариант – 6.6%

Разочарование года (команда)?

“Вердер” Бремен – 64.8% “Шальке” – 29.6% “Айнтрахт” Франкфурт – 1.5% “Герта” – 1.1% Без мнения – 1.9%

Лучший тренер в мире?

Юрген Клопп – 74.8% Хосеп Гвардиола – 13.0% Ханси Флик – 4.8% Юлиан Нагельсманн – 1.9% Диего Симеоне и Зинедин Зидан – 1.1%

Лучший игрок в мире?

Лионель Месси – 54.8% Криштиану Роналду – 12.6% Роберт Левандовски – 10.7% Вирджил ван Дейк – 4.4% Килиан Мбаппе – 4.4%

Лучшая лига в мире?

АПЛ – 74.4% Бундеслига – 17.8% Ла Лига – 5.6%

Лучший рефери в Бундеслиге?

Дениз Айтекин – 43.3% Мануэль Графе – 30.7% Феликс Брих – 4.8%

Как бы вы оценили уровень Бундеслиги?

Остался прежним – 48.9% Лига стала сильнее – 42.6% Лига стала хуже – 7.8%

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