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Боруссия Менхенгладбах объявила о первом трансфере

Германия
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Аренда 21-летнего защитника

Боруссия Менхенгладбах объявила о первом трансфере
UA-Футбол
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Полузащитник Ханнес Вольф в следующем сезоне будет защищать цвета "Боруссии" из города Менхенгладбах.

Клуб договорился о годовой аренде футболиста с "РБ Лейпцигом". В случае удачных выступлений, они смогут выкупить Вольфа за фиксированную сумму. В прошедшем сезоне на его счету лишь шесть матчей.

Напомним, что "Боруссия" заняла четвертое место в последнем сезоне и получила право на выступление в Лиге Чемпионов.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ханнес Вольф
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