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Боруссия Менхенгладбах объявила о первом трансфере
Аренда 21-летнего защитника
Полузащитник Ханнес Вольф в следующем сезоне будет защищать цвета "Боруссии" из города Менхенгладбах.
Клуб договорился о годовой аренде футболиста с "РБ Лейпцигом". В случае удачных выступлений, они смогут выкупить Вольфа за фиксированную сумму. В прошедшем сезоне на его счету лишь шесть матчей.
???? Aus Hannes Wolf wird ein Fohlen! #derWolf #dieFohlen pic.twitter.com/VR7ZfElQte— Borussia (@borussia) July 21, 2020
Напомним, что "Боруссия" заняла четвертое место в последнем сезоне и получила право на выступление в Лиге Чемпионов.
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