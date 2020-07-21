Боруссия Менхенгладбах объявила о первом трансфере

Полузащитник Ханнес Вольф в следующем сезоне будет защищать цвета "Боруссии" из города Менхенгладбах.

Клуб договорился о годовой аренде футболиста с "РБ Лейпцигом". В случае удачных выступлений, они смогут выкупить Вольфа за фиксированную сумму. В прошедшем сезоне на его счету лишь шесть матчей.

Напомним, что "Боруссия" заняла четвертое место в последнем сезоне и получила право на выступление в Лиге Чемпионов.