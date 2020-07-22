Нойер: Я уверен, что являюсь лучшим, хоть мне уже и не 17 лет

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, когда планирует повесить бутсы и перчатки на гвоздь. Приводит слова немецкого голкипера Bayern & Germany. Нойер защищает ворота "немецкой машины" с 2011 года.

"У каждого футболиста есть одна карьера. Когда ты заканчиваешь, то уже нет пути назад. Если футбол станет грузом для меня, то я поступлю как Филипп Лам. У меня все еще есть огромное желание играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть".

"Какой тренер будет ставить в стартовый состав игроков, которые не являются лучшими? И я уверен, что являюсь лучшим, хоть мне уже и не 17 лет. Первый номер "Баварии" и национальной сборной всегда находится в состоянии конкуренции. Если в команду приходит новый вратарь, то для меня мало что меняется".