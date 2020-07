Нойер: Я уверен, что являюсь лучшим, хоть мне уже и не 17 лет

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, когда планирует повесить бутсы и перчатки на гвоздь. Приводит слова немецкого голкипера Bayern & Germany. Нойер защищает ворота "немецкой машины" с 2011 года.

Manuel Neuer on retirement: "Every footballer has one career. When you end it, there is no going back. If football becomes a burden for me, I'll do like Philipp (Lahm) did. But at the moment I still have a great desire for football. There's always something to win" [11 Freunde] pic.twitter.com/uvpJZQzkuV