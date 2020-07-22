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Сане: Вижу реальный шанс выиграть Лигу чемпионов с Баварией

Германия
(1 голосов)

С Гвардиолой такого шанса не было?

Сане: Вижу реальный шанс выиграть Лигу чемпионов с Баварией
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Новичок "Баварии" нападающий Лерой Сане уверен, что его новая команда может выиграть Лигу чемпионов, а также объяснил, почему не остался в "Манчестер Сити" до конца нынешнего сезона.

"Ребята в команде голодны и сфокусированы. У них большие цели. Я определённо вижу реальный шанс выиграть Лигу чемпионов с "Баварией".

Что касается решения не завершать сезон с "Манчестер Сити", оно правильное. Клуб также хотел, чтобы я подготовился к новому сезону и сконцентрировался на своих задачах в "Баварии". Если бы я остался в "Сити" до конца сезона, то подготовка в "Баварии" была бы слишком короткой", — цитирует Сане Bayern & Germany в "Твиттере" со ссылкой на Sport Bild.

Сане перешёл в "Баварию" из "Манчестер Сити" 15 июня. Сумма трансфера составила € 49 млн. 24-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
22.07.2020 в 18:21
Странный парень этот Сане. Уж и не знаю, что ему не понравилось в Манчестере - Гвардиола явно делал на него ставку. Тут недавно один пассажир написал, что в каждом клубе АПЛ есть минимум по одному гомику :). Я подумал, а кто же в Ман Сити? По всему получалось, что именно Сане - идеальная кандидатура. Как они теперь без него? :))
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