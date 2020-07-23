Боруссия нашла замену Джейдону Санчо

Дортмундская "Боруссия" намерена перехватить нападающего "Вердера" Милота Рашицу у "Лейпцига", сообщает The Telegraph.

Как пишет источник, клуб из Дортмунда намерен активировать опцию выкупа 24-летнего косовара в размере 38 миллионов евро. Сообщается, что "шмели" рассчитывают заменить этим игроком полузащитника Джейдона Санчо, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2019/20 Рашица провел за "Вердер" 34 матча, на его счету 11 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость косовара в 22 миллиона евро.