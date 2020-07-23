Румменигге: Бавария не получала предложений по Тьяго

Карл-Хайнц Румменигге, который занимает должность председателя правления "Баварии", рассказал о возможном/вероятном уходе Тьяго Алькантары.

"Мы провели переговоры с Тьяго, они закончились успешно. Но несмотря на это он сказал, что хочет попробовать свои силы и в другом месте. Нам не поступили никаких предложений, которые касались его. Я не знаю, договорился ли он с кем-то. Мы хотим, чтобы он был с нами в ЛЧ", - заявил Румменигге.

Отметим, что по сообщениям СМИ, главный претендент на Алькантару - "Ливерпуль".