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Румменигге: Бавария не получала предложений по Тьяго

Германия
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Чемпион Англии безмолвствует?

Румменигге: Бавария не получала предложений по Тьяго
UA-Футбол
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Карл-Хайнц Румменигге, который занимает должность председателя правления "Баварии", рассказал о возможном/вероятном уходе Тьяго Алькантары.

"Мы провели переговоры с Тьяго, они закончились успешно. Но несмотря на это он сказал, что хочет попробовать свои силы и в другом месте. Нам не поступили никаких предложений, которые касались его. Я не знаю, договорился ли он с кем-то. Мы хотим, чтобы он был с нами в ЛЧ", - заявил Румменигге.

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Отметим, что по сообщениям СМИ, главный претендент на Алькантару - "Ливерпуль".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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