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Сане: Мог перейти в Баварию еще из Шальке, но отказался из-за Роббена и Рибери

Германия
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В Мюнхене давно интересовались вингером

Сане: Мог перейти в Баварию еще из Шальке, но отказался из-за Роббена и Рибери
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Вингер "Баварии" Лерой Сане рассказал об адаптации в команде после перехода из "Манчестер Сити".

"Уже могу сказать, что самым раздражающим человеком стал Йозуа Киммих (улыбается). Он хотел звонить мне каждый день, чтобы спрашивать, как я.

Я мог перейти в "Баварию" еще когда играл за "Шальке". Но тогда я сказал, что Рибери и Роббен слишком хороши, так что мне будет сложно получать игровое время. В конце концов я сижу здесь, и я очень рад этому вызову и тому, что наконец оказался в "Баварии".

10-й номер? Я выбрал его, потому что хочу двигаться с ним вперед. Но я не буду слишком давить на самого себя", - приводит слова футболиста Kicker.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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