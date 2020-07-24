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Бавария отказалась продавать Комана в МЮ

Германия
(1 голосов)

Француз остается

Бавария отказалась продавать Комана в МЮ
UA-Футбол
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Сегодня появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" попытается переманить этим летом Кингсли Комана. План провалился.

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Авторитетный журналист Кристиан Фальке уверяет, что "Бавария" отказала английской стороне. Более того, до этого подобный ответ получил "Ман Сити". Француз не будет продан летом.

"МЮ" попытался подписать Комана, видя в нем альтернативу Джейдону Санчо.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Кингсли Коман
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