Бавария отказалась продавать Комана в МЮ

Сегодня появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" попытается переманить этим летом Кингсли Комана. План провалился.

Авторитетный журналист Кристиан Фальке уверяет, что "Бавария" отказала английской стороне. Более того, до этого подобный ответ получил "Ман Сити". Француз не будет продан летом.

The Bosses of @FCBayern said no to @ManCity (tried to do a swap deal with Sané) and they would also say no to @ManUtd. True: Kingsley Coman is not for sale https://t.co/PFL0ucZgsW