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Защитник соперника Шахтера по ЛЕ заразился коронавирусом
У Кевина Мбабу обнаружили COVID-19
Защитник "Вольфсбурга" Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19. Швейцарский футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке "волков".
25-летний игрок соблюдает самоизоляцию дома.
"Кевин в настоящее время не имеет симптомов. Сейчас мы ждем дальнейшей информации и находимся в тесном и очень хорошем контакте с Управлением здравоохранения Вольфсбурга, как и в последние несколько месяцев. Чтобы снизить риск возможного заражения до минимума, мы установили время тестирования, чтобы игрок и команда персонала не встречались перед первой совместной тренировкой", - сказал спортивный директор "Вольфсбурга" Марсель Шефер.
Напомним, ответный поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча в 19:55 по местному времени. Игра пройдет без зрителей.