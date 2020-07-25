Защитник соперника Шахтера по ЛЕ заразился коронавирусом

Защитник "Вольфсбурга" Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19. Швейцарский футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке "волков".

25-летний игрок соблюдает самоизоляцию дома.

"Кевин в настоящее время не имеет симптомов. Сейчас мы ждем дальнейшей информации и находимся в тесном и очень хорошем контакте с Управлением здравоохранения Вольфсбурга, как и в последние несколько месяцев. Чтобы снизить риск возможного заражения до минимума, мы установили время тестирования, чтобы игрок и команда персонала не встречались перед первой совместной тренировкой", - сказал спортивный директор "Вольфсбурга" Марсель Шефер.