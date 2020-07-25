  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Защитник соперника Шахтера по ЛЕ заразился коронавирусом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник соперника Шахтера по ЛЕ заразился коронавирусом

Германия
(1 голосов)

У Кевина Мбабу обнаружили COVID-19

Защитник соперника Шахтера по ЛЕ заразился коронавирусом
Новина українською

Защитник "Вольфсбурга" Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19. Швейцарский футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке "волков".

25-летний игрок соблюдает самоизоляцию дома.

"Кевин в настоящее время не имеет симптомов. Сейчас мы ждем дальнейшей информации и находимся в тесном и очень хорошем контакте с Управлением здравоохранения Вольфсбурга, как и в последние несколько месяцев. Чтобы снизить риск возможного заражения до минимума, мы установили время тестирования, чтобы игрок и команда персонала не встречались перед первой совместной тренировкой", - сказал спортивный директор "Вольфсбурга" Марсель Шефер.

Напомним, ответный поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча в 19:55 по местному времени. Игра пройдет без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Кевин Мбабу коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vfl-wolfsburg.de
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...