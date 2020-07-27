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Bild: основной защитник Баварии не поможет команде в Лиге чемпионов из-за травмы
Речь о Паваре
Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар повредил связки на вчерашней тренировочной сессии команды. По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, Павар пропустит 6 недель.
Таким образом, Бенжамен не сможет помочь "Баварии" в Лиге чемпионов-2020/21. Финал главного еврокубка в текущей кампании запланирован на 23 августа.
В текущем сезоне Павар сыграл за "Баварию" 32 матча в Бундеслиге – он забил 4 мяча и оформил 5 голевых передач.
Benjamin Pavard could be sidelined for up 6 weeks which would completely rule him out of the final tournament of the Champions League [Bild]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2020
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