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Bild: основной защитник Баварии не поможет команде в Лиге чемпионов из-за травмы

Германия
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Речь о Паваре

Bild: основной защитник Баварии не поможет команде в Лиге чемпионов из-за травмы
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Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар повредил связки на вчерашней тренировочной сессии команды. По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, Павар пропустит 6 недель.

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Таким образом, Бенжамен не сможет помочь "Баварии" в Лиге чемпионов-2020/21. Финал главного еврокубка в текущей кампании запланирован на 23 августа.

В текущем сезоне Павар сыграл за "Баварию" 32 матча в Бундеслиге – он забил 4 мяча и оформил 5 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Бенжамен Павар
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