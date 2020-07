Bild: основной защитник Баварии не поможет команде в Лиге чемпионов из-за травмы

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар повредил связки на вчерашней тренировочной сессии команды. По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, Павар пропустит 6 недель.

Таким образом, Бенжамен не сможет помочь "Баварии" в Лиге чемпионов-2020/21. Финал главного еврокубка в текущей кампании запланирован на 23 августа.

В текущем сезоне Павар сыграл за "Баварию" 32 матча в Бундеслиге – он забил 4 мяча и оформил 5 голевых передач.

Benjamin Pavard could be sidelined for up 6 weeks which would completely rule him out of the final tournament of the Champions League [Bild]