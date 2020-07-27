Румменигге: Отмена Золотого Мяча? Левандовски провел лучший год в карьере

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение журнала France Football не вручать Золотой Мяч. Именно игрок мюнхенцев Роберт Левандовски считался главным претендентом.

"Роберт, возможно, провел свой лучший сезон в карьере. К сожалению, France Football решил не вручать награду в этом году. Не думаю, что это справедливо. Возможно, стоит поговорить с ФИФА, так как все топ-чемпионаты кроме Франции завершили сезон", - заявил Румменигге.

За сезон польский футболист провел 43 матча и забил 51 гол. У него будет шанс улучшить показатель, так как "Бавария" продолжает выступление в Лиге Чемпионов.