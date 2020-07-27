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Румменигге: Отмена Золотого Мяча? Левандовски провел лучший год в карьере

Германия
(1 голосов)

Будет мотивация играть еще лучше

Румменигге: Отмена Золотого Мяча? Левандовски провел лучший год в карьере
UA-Футбол
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение журнала France Football не вручать Золотой Мяч. Именно игрок мюнхенцев Роберт Левандовски считался главным претендентом.

"Роберт, возможно, провел свой лучший сезон в карьере. К сожалению, France Football решил не вручать награду в этом году. Не думаю, что это справедливо. Возможно, стоит поговорить с ФИФА, так как все топ-чемпионаты кроме Франции завершили сезон", - заявил Румменигге.

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За сезон польский футболист провел 43 матча и забил 51 гол. У него будет шанс улучшить показатель, так как "Бавария" продолжает выступление в Лиге Чемпионов.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
27.07.2020 в 20:36
Отмена голосования за ЗМ это абсолютная глупость лягушачьего журнала. И не важно, Роберт или кто-то другой. Голосование должно было бы состояться, при любом раскладе.
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xabo58
27.07.2020 в 19:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Spokoyno (Киев)
27.07.2020 в 19:19
При всій повазі до Левандовського... Рік ще не закінчився! Не відомо хто і як зіграє восени... Або чи буде футбол взагалі! ТОму враховуючи, що пандемія трошки пошматувала його... "нормального футбольного року" і НЕ БУДЕ! А "присуджувати Оскар" по першим реплікам фільму ЗАЙВЕ!
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