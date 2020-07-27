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Байер хочет усилить состав вратарем Аякса

Германия
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Но ведь он должен был оказаться в Лондоне

Байер хочет усилить состав вратарем Аякса
UA-Футбол
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Вратарь "Аякса" Андре Онана может оказаться в "Байере". Об этом сообщает Voetbal International.

После двух последних сезонов голкипер привлек внимание многих грандов. Долгое время им интересовался "Челси". Однако "фармацевты" готовы летом заплатить за него 20 миллионов.

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В этом сезоне Онана провел 39 матчей, в которых пропустил 37 голов.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Аякс (Амстердам) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Андре Онана
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