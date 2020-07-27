Байер хочет усилить состав вратарем Аякса

Вратарь "Аякса" Андре Онана может оказаться в "Байере". Об этом сообщает Voetbal International.

После двух последних сезонов голкипер привлек внимание многих грандов. Долгое время им интересовался "Челси". Однако "фармацевты" готовы летом заплатить за него 20 миллионов.

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В этом сезоне Онана провел 39 матчей, в которых пропустил 37 голов.

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