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Байер хочет усилить состав вратарем Аякса
Но ведь он должен был оказаться в Лондоне
Вратарь "Аякса" Андре Онана может оказаться в "Байере". Об этом сообщает Voetbal International.
После двух последних сезонов голкипер привлек внимание многих грандов. Долгое время им интересовался "Челси". Однако "фармацевты" готовы летом заплатить за него 20 миллионов.
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В этом сезоне Онана провел 39 матчей, в которых пропустил 37 голов.
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