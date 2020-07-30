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Хуммельс получил травму на тренировке и выбыл на неопределенный срок

Германия
(1 голосов)

Футболист подвернул голень

Хуммельс получил травму на тренировке и выбыл на неопределенный срок
Новина українською

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс получил травму на тренировке, сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

"Хуммельс заработал повреждение во время тренировки. Он немного подвернул голень. Планируется, что Матс успеет присоединиться к команде на сборе в Бад-Рагаце, который начнется 10 августа, — цитирует пресс-служба дортмундцев Цорка.

В сезоне-2019/20 Хуммельс провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Матс Хуммелс Маттс Хуммельс
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Комментарии (1)
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xabo63
30.07.2020 в 17:52
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