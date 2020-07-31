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Рангник покинул Лейпциг

Германия
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Ранее ожидалось, что он продолжит карьеру в Милане

Рангник покинул Лейпциг
Новина українською

62-летний Ральф Рангник оставил пост менеджера по стратегическому развитию футбольной системы австрийской компании.

О своем уходе Рангник сообщил в интервью Bild, назвав нынешнее время подходящим, чтобы покинуть "Ред Булл".

Рангник в качестве тренера хорошо проявил себя во главе команд "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". Ранее ожидалось, что он возглавит "Милан", но всем разговорам на эту тему край положила весть о том, что во главе "россонери" свою работу продолжит Стефано Пиоли.

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В статье: Ральф Рангник Милан Милан (Италия)
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