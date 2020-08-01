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Холанд: У Боруссии есть класс, как и у Баварии. Но у мюнхенцев невероятная стабильность

Германия
(1 голосов)

Норвежец считает, что "шмелям" надо дальше прогрессировать

Холанд: У Боруссии есть класс, как и у Баварии. Но у мюнхенцев невероятная стабильность
Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями насчет прошедшего сезона Бундеслиги.

"У нас есть класс, чтобы быть чемпионами, но и у "Баварии" он тоже есть. Впечатляет невероятная стабильность "Баварии".

Только лишь разговоров для нас недостаточно. Мы должны и дальше здорово прогрессировать, как было во втором круге, и хотим сыграть еще более успешно в следующем сезоне", – рассказал норвежец.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига Эрлинг Холанд
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Источник:
Sport Bild
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Комментарии (0)
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ULTRAS1488
01.08.2020 в 19:14
Устали от футбола? Нашел сайтик с кучей шалав))) S̲w̲e̲e̲t̲L̲o̲v̲e̲s̲.r̲u̲
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