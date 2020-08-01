Холанд: У Боруссии есть класс, как и у Баварии. Но у мюнхенцев невероятная стабильность

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями насчет прошедшего сезона Бундеслиги.

"У нас есть класс, чтобы быть чемпионами, но и у "Баварии" он тоже есть. Впечатляет невероятная стабильность "Баварии".

Только лишь разговоров для нас недостаточно. Мы должны и дальше здорово прогрессировать, как было во втором круге, и хотим сыграть еще более успешно в следующем сезоне", – рассказал норвежец.