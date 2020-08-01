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Холанд: У Боруссии есть класс, как и у Баварии. Но у мюнхенцев невероятная стабильность
Норвежец считает, что "шмелям" надо дальше прогрессировать
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями насчет прошедшего сезона Бундеслиги.
"У нас есть класс, чтобы быть чемпионами, но и у "Баварии" он тоже есть. Впечатляет невероятная стабильность "Баварии".
Только лишь разговоров для нас недостаточно. Мы должны и дальше здорово прогрессировать, как было во втором круге, и хотим сыграть еще более успешно в следующем сезоне", – рассказал норвежец.
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Источник:Sport Bild
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01.08.2020 в 19:14
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