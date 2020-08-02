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Тренер Байера: Отлично знаю, чего хочет Хавертц

Германия
(1 голосов)

Кай твердо намерен перейти в "Челси"

Тренер Байера: Отлично знаю, чего хочет Хавертц
Новина українською

Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что отлично осведомлен о намерениях атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Согласно слухам в прессе, "Челси" уже заручился согласием Хаверца на переезд в Лондон и теперь пытается договориться с "Байером" о размере компенсации.

Также пресса сообщала, что оцениваемый в 80 миллионов фунтов 21-летний немец сообщил "Байеру" о желании как можно скорее перейти в "Челси", и Бос это косвенно подтверждает.

"Да, я знаю, чего он хочет, но я не собираюсь этого раскрывать, пусть он сам сделает это.

Я не могу сказать вам. Возможно, решающий звонок поступит сегодня, на следующей неделе или не поступит вовсе", — сообщил Бос Deutschen Presse-Agentur.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Петер Бос Кай Хавертц
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