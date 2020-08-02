Тренер Байера: Отлично знаю, чего хочет Хавертц

Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что отлично осведомлен о намерениях атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Согласно слухам в прессе, "Челси" уже заручился согласием Хаверца на переезд в Лондон и теперь пытается договориться с "Байером" о размере компенсации.

Также пресса сообщала, что оцениваемый в 80 миллионов фунтов 21-летний немец сообщил "Байеру" о желании как можно скорее перейти в "Челси", и Бос это косвенно подтверждает.