Идеальный полузащитник, показавший своим болельщикам средний палец. Штефану Эффенбергу исполнилось 52

"У меня есть одна, самая главная проблема - я слишком честен" - Штефан Эффенберг буквально одной фразой сумел описать себя. Да так описать, что и добавить практически нечего. Сегодня, второго августа, Эффе празднует свой 52-й день рождения.

Футбольный Бог наградил уроженца Гамбурга всеми качествами, которыми должен обладать полузащитник. Он идеально видел поле, умел самостоятельно решать судьбу эпизода, не был жадным, а также всегда вел команду за собой. Но ко всему этому Штефан обладал крутым нравом, не боялся открыто критиковать своих партнеров по команде, тренеров и даже цапаться с фанатами.

Именно из-за этого его карьера в сборной Германии закончилась очень рано. Эффенберг был одним из лидеров команды на ЧМ-1994 года, который "Бундестим" провела не лучшим образом. В третьем туре группового этапа Штефан вышел на неродной позиции правого защитника и провел средний матч (как и вся команда). На 75-й минуте, когда наставник сборной Берти Фогтс его заменил, фанаты освистали игрока и его нервы просто не выдержали. Эффе показал всем средний палец, за что в этот же день был изгнан из команды.

А вот его клубная карьера складывалась куда лучше. Он успел поиграть за "Боруссию М", "Вольфсбург" и "Фиорентину", но мировой славы достиг в "Баварии". Три чемпионства Германии, два кубка и Лига Чемпионов - неплохой список наград. В 2001-м году он забивал в финале ЛЧ, а по итогу турнира даже был признан самым ценным игроком.

Несмотря на тяжелые отношения с фанатами мюнхенцев, которые не очень жаловали Эффенберга, они включили его в символическую сборную клуба всех времен. Штефан в компании Беккенбауэра, Румменигге и Маттеуса - что это, как не показатель его класса. Интересно, что с Лотаром у полузащитника был очень серьезный конфликт. В автобигорафии Эффенберга есть глава: "Что Лотар Маттеус знает о футболе". Дальше следовала пустая страница.

Прекрасно помнят Штефана и взрослые болельщики украинского футбола. В уже легендарном полуфинале Лиги Чемпионов 1998/99, "тигр" забил гол при счете 3:1 и помог своему клубу свести игру вничью. В ответной игре он также провел 90 минут.

Штефан также попытался немного поработать тренером, но, как у многих великих футболистов, дела у него не пошли. Он провел 17 матчей во главе "Падерборна" и добыл лишь две победы. Однако это никак не сказывается на его карьере - "Тигр" был идеальным полузащитником своего времени, одним из лучших в 90-х и в начале нулевых.