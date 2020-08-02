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Экс-форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру
Вагнер трижды выигрывал чемпионат и дважды Кубок Германии
Нападающий Сандро Вагнер, известный по выступлениям за “Вердер”, “Герту”, “Хоффенхайм”, “Баварию” и сборную Германии, объявил о завершении профессиональной карьеры.
Последний клубом Вагнера был “Тяньцзинь Тэда”. В чемпионате Китая 32-летний нападающий провел полтора сезона и расторг с ним контракт неделю назад. У Вагнера были предложения от клубов Бундеслиги, но он решил сосредоточиться на своей тренерской карьере.
“Я невероятно рад, что футбол подарил мне чудесную жизнь. Мне удалось реализовать все свои цели и мечты”, – приводит заявление Вагнера Bild.
Вагнер с “Баварией” трижды выиграл Бундеслиги (2008, 2018, 2019) и дважды Кубок Германии (2008, 2019). Также он провел восемь матчей за национальную сборную Германии, в которых забил пять голов.