Экс-форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру

Нападающий Сандро Вагнер, известный по выступлениям за “Вердер”, “Герту”, “Хоффенхайм”, “Баварию” и сборную Германии, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последний клубом Вагнера был “Тяньцзинь Тэда”. В чемпионате Китая 32-летний нападающий провел полтора сезона и расторг с ним контракт неделю назад. У Вагнера были предложения от клубов Бундеслиги, но он решил сосредоточиться на своей тренерской карьере.

“Я невероятно рад, что футбол подарил мне чудесную жизнь. Мне удалось реализовать все свои цели и мечты”, – приводит заявление Вагнера Bild.

Вагнер с “Баварией” трижды выиграл Бундеслиги (2008, 2018, 2019) и дважды Кубок Германии (2008, 2019). Также он провел восемь матчей за национальную сборную Германии, в которых забил пять голов.