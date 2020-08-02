  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Экс-форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру

Германия
(2 голосов)

Вагнер трижды выигрывал чемпионат и дважды Кубок Германии

Экс-форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Сандро Вагнер, известный по выступлениям за “Вердер”, “Герту”, “Хоффенхайм”, “Баварию” и сборную Германии, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последний клубом Вагнера был “Тяньцзинь Тэда”. В чемпионате Китая 32-летний нападающий провел полтора сезона и расторг с ним контракт неделю назад. У Вагнера были предложения от клубов Бундеслиги, но он решил сосредоточиться на своей тренерской карьере.

“Я невероятно рад, что футбол подарил мне чудесную жизнь. Мне удалось реализовать все свои цели и мечты”, – приводит заявление Вагнера Bild.

Вагнер с “Баварией” трижды выиграл Бундеслиги (2008, 2018, 2019) и дважды Кубок Германии (2008, 2019). Также он провел восемь матчей за национальную сборную Германии, в которых забил пять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Сандро Вагнер Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...