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Клубы Бундеслиги согласовали условия возвращения болельщиков на трибуны

Германия
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На первых матчах ожидается не более 10000 зрителей

Клубы Бундеслиги согласовали условия возвращения болельщиков на трибуны
UA-Футбол
Новина українською

Клубы Бундеслиги и Бундеслиги 2 обсудили на внеочередном заседании план по возвращению зрителей на трибуны.

36 клубов пришли к единому по мнению по поводу четырех пунктов:

  • Отсутствие гостевых болельщиков до конца 2020 года
  • Отсутствие болельщиков на стоячих трибунах до 31 октября минимум
  • Запрет на продажу алкоголя на территории стадиона до 31 октября минимум
  • Именные билеты

По словам главы DFL Кристиана Зайферта, лига не планирует начинать с цифры в 20000 – 30000 болельщиков. Даже 10000 фанов на матчах в сентябре, когда стартует новый сезон, не считается реалистической целью. Конкретная цифра пока не обсуждается.

Последнее слово по вопросу возвращению болельщиков на стадионы остается за местными властями. Немецкая футбольная лига подготовит план на рассмотрения властей в ближайшие две недели.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии коронавирус
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