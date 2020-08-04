Клубы Бундеслиги согласовали условия возвращения болельщиков на трибуны

Клубы Бундеслиги и Бундеслиги 2 обсудили на внеочередном заседании план по возвращению зрителей на трибуны.

36 клубов пришли к единому по мнению по поводу четырех пунктов:

Отсутствие гостевых болельщиков до конца 2020 года

Отсутствие болельщиков на стоячих трибунах до 31 октября минимум

Запрет на продажу алкоголя на территории стадиона до 31 октября минимум

Именные билеты

По словам главы DFL Кристиана Зайферта, лига не планирует начинать с цифры в 20000 – 30000 болельщиков. Даже 10000 фанов на матчах в сентябре, когда стартует новый сезон, не считается реалистической целью. Конкретная цифра пока не обсуждается.

Последнее слово по вопросу возвращению болельщиков на стадионы остается за местными властями. Немецкая футбольная лига подготовит план на рассмотрения властей в ближайшие две недели.