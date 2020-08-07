Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сезон Бундеслиги может начаться матчем Боруссия - Шальке
По данным руководства лиги, сезон может стартовать уже в середине сентября
Бундеслига на официальном сайте представили проект календаря чемпионата Германии.
Новый сезон начнется 18 сентября. Как обычно, сезон планируется начать матчем с участием действующего чемпиона Германии — мюнхенской "Баварией". Ее соперником станет "Шальке". Если мюнхенцы выйдут в финал Лиги чемпионов, клуб проведет свой первый матч сезона не в пятницу первого игрового дня, а в понедельник. Тогда матчем открытия станет встреча двух "Боруссий".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...