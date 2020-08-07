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Сезон Бундеслиги может начаться матчем Боруссия - Шальке

Германия
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По данным руководства лиги, сезон может стартовать уже в середине сентября

Сезон Бундеслиги может начаться матчем Боруссия - Шальке
Новина українською

Бундеслига на официальном сайте представили проект календаря чемпионата Германии.

Новый сезон начнется 18 сентября. Как обычно, сезон планируется начать матчем с участием действующего чемпиона Германии — мюнхенской "Баварией". Ее соперником станет "Шальке". Если мюнхенцы выйдут в финал Лиги чемпионов, клуб проведет свой первый матч сезона не в пятницу первого игрового дня, а в понедельник. Тогда матчем открытия станет встреча двух "Боруссий".

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В статье: Бундеслига
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