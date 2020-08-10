Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, пишет пресс-служба УЕФА в "Твиттере".

8 августа Левандовски в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (4:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Немецкий клуб встретится с "Барселоной" в четвертьфинальном матче еврокубка 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Эштадиу ду Бенфика". Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре "Манчестер Сити" — "Лион".

Левандовски вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Польский форвард за всё время выступлений в еврокубке забил 66 мячей.