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Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Германия
(1 голосов)

В матче с Челси он оформил дубль

Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, пишет пресс-служба УЕФА в "Твиттере".

8 августа Левандовски в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (4:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Немецкий клуб встретится с "Барселоной" в четвертьфинальном матче еврокубка 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Эштадиу ду Бенфика". Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре "Манчестер Сити" — "Лион".

Левандовски вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Польский форвард за всё время выступлений в еврокубке забил 66 мячей.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
10.08.2020 в 17:08
Справедливо.
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sago35
10.08.2020 в 16:40
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