  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Руководство Баварии связывалось с ФИФА относительно вручения Золотого мяча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Баварии связывалось с ФИФА относительно вручения Золотого мяча

Германия
(3 голосов)

Вместо France Football?

Руководство Баварии связывалось с ФИФА относительно вручения Золотого мяча
Новина українською

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино. Разговор касался вручения приза Золотой мяч в 2020 году.

Я поговорил с Инфантино телефоном. В ФИФА сейчас всерьез рассматривают возможность вручения Золотого мяча-2020, - приводит слова Румменигге Kicker.

Накануне французское издание France Football отказалось вручать приз лучшему футболисту Европы из-за пандемии COVID-19. Почему Румменигге обращался именно в ФИФА - непонятно, идет ли речь о том, что организация возьмет на себя вручение награды - также неизвестно.

Хорошие шансы на получение награды имеет польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Джанни Инфантино Инфантино ФИФА Карл-Хайнц Румменигге Золотой мяч Карл-Хайнц Руммениге
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
12.08.2020 в 09:48
Дійсно Левандовський можна сказати головний претендент... А РЕАЛьно стурбованим всюди тільки головна зірка сучасного футболу
Ответить
+1
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
12.08.2020 в 09:32
минимужик из теплой страны в этом году не тянет да и турниры не светят, вот и решили раз не "лучшему" так не кому.
Ответить
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.08.2020 в 09:38
Маленький человечек скривил в плаче рожицу, прижал ручонками к себе мячик и прокричал: Не отд-а-ам!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
12.08.2020 в 09:23
Кто вручает - France Football или ФИФА? Знают что газета, а теребят ФИФУ
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...