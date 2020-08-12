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Руководство Баварии связывалось с ФИФА относительно вручения Золотого мяча
Вместо France Football?
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино. Разговор касался вручения приза Золотой мяч в 2020 году.
Я поговорил с Инфантино телефоном. В ФИФА сейчас всерьез рассматривают возможность вручения Золотого мяча-2020, - приводит слова Румменигге Kicker.
Накануне французское издание France Football отказалось вручать приз лучшему футболисту Европы из-за пандемии COVID-19. Почему Румменигге обращался именно в ФИФА - непонятно, идет ли речь о том, что организация возьмет на себя вручение награды - также неизвестно.
Хорошие шансы на получение награды имеет польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.