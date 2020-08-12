Коуч Баварии отреагировал на вероятный трансфер Тьяго Алькантары

Ханси Флик, главный тренер "Баварии", высказался по поводу предстоящего 29-летнего полузащитника-испанца Тьяго Алькантары, который хочет покинуть клуб.

Наставник считает, что вызов английском Премьер-лигой будет идеальным именно для этого игрока.

Тьяго играл за "Барселону", 7 лет за "Баварию". Он требует нового вызова, которым, по моему мнению, должна стать Премьер-лига.

Он очень важный игрок для нас, который предоставляет команде определенное качество. А мы обязаны заменить его [в команде] таким же качественным игроком".