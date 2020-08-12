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Коуч Баварии отреагировал на вероятный трансфер Тьяго Алькантары

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Коуч Баварии отреагировал на вероятный трансфер Тьяго Алькантары
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Ханси Флик, главный тренер "Баварии", высказался по поводу предстоящего 29-летнего полузащитника-испанца Тьяго Алькантары, который хочет покинуть клуб.

Наставник считает, что вызов английском Премьер-лигой будет идеальным именно для этого игрока.

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Тьяго играл за "Барселону", 7 лет за "Баварию". Он требует нового вызова, которым, по моему мнению, должна стать Премьер-лига.

Он очень важный игрок для нас, который предоставляет команде определенное качество. А мы обязаны заменить его [в команде] таким же качественным игроком".

Алькантарой интересовались английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

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В статье: Тьяго Алькантара Тиаго Алькантара Ханси Флик
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