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Байер продлил контракт с Беллараби
Вингер связал свое будущее с клубом до 2023 года
"Байер" объявил о продлении контракт с Каримом Беллараби.
30-летний вингер подписал с "фармацевтами" соглашение до 2023 года.
Karim Bellarabi has extended his contract with the Werkself! pic.twitter.com/v1jTymxvSy— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 13, 2020
В минувшем сезоне Беллараби провел 26 матчей в Бундеслиге, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами.
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