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Байер продлил контракт с Беллараби

Германия
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Вингер связал свое будущее с клубом до 2023 года

Байер продлил контракт с Беллараби
Новина українською

"Байер" объявил о продлении контракт с Каримом Беллараби.

30-летний вингер подписал с "фармацевтами" соглашение до 2023 года.

В минувшем сезоне Беллараби провел 26 матчей в Бундеслиге, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами.

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В статье: Байер (Леверкузен) Карим Беллараби
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