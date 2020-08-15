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Бавария побила клубный рекорд результативности за сезон

Германия
(1 голосов)

На счету Мюнхена 155 голов в кампании

Бавария побила клубный рекорд результативности за сезон
Новина українською

"Бавария" побила клубный рекорд результативности благодаря разгрому "Барселоны" (8:2) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом на счету мюнхенцев стало 155 голов в сезоне. Предыдущий рекорд – 152 мяча в кампании 1972/73.

Ровно 100 мячей "Баварии" пришлись на Бундеслигу. Еще 39 – на Лигу Чемпионов. Еще 16 мюнхенцы забили в Кубке Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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