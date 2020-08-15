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Гендиректор Байера: Хавертц хочет покинуть клуб

Германия
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Единственным претендентом на игрока остается "Челси"

Гендиректор Байера: Хавертц хочет покинуть клуб
Новина українською

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро подтвердил, что клуб готов к переговорам о продаже хавбека Кая Хавертца.

"Изначально было понятно, что переговоры начнутся в тот момент, когда мы закончим выступления в Лиге Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг.

На данный момент я не могу сказать, произойдет ли это в ближайшее время", – цитирует Карро ESPN.

Напомним, главным претендентом на 21-летнего немца является "Челси".

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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