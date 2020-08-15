Гендиректор Байера: Хавертц хочет покинуть клуб

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро подтвердил, что клуб готов к переговорам о продаже хавбека Кая Хавертца.

"Изначально было понятно, что переговоры начнутся в тот момент, когда мы закончим выступления в Лиге Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг.

На данный момент я не могу сказать, произойдет ли это в ближайшее время", – цитирует Карро ESPN.