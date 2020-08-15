Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Байера: Хавертц хочет покинуть клуб
Единственным претендентом на игрока остается "Челси"
Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро подтвердил, что клуб готов к переговорам о продаже хавбека Кая Хавертца.
"Изначально было понятно, что переговоры начнутся в тот момент, когда мы закончим выступления в Лиге Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг.
На данный момент я не могу сказать, произойдет ли это в ближайшее время", – цитирует Карро ESPN.
Напомним, главным претендентом на 21-летнего немца является "Челси".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...