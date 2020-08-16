Брандт: Я брал много небольших трофеев, хочу взять что-то с Боруссией

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт хочет победить в составе "шмелей" на большом турнире.

– Вы стали чемпионом среди юниоров с "Вольфсбургом" в 2013 году, чемпионом Европы с командой до 19 лет в 2014-м и получили приз лучшему молодому игроку Германии. Какой еще трофей хотели бы выиграть?

– Мне все равно. Один из трех трофеев, которые мы можем взять с "Боруссией". У меня нет любимого. Я брал много небольших трофеев – это личные награды, серебряная олимпийская медаль 2016 года, победа в Кубке конфедераций в 2017 году, – но я хочу в ближайшее время кое-что взять с клубом. Я хочу выиграть титул с "Боруссией", для этого я сюда и приехал. Это мое большое желание. И самое главное, оно должно сбыться как можно скорее! – рассказал Брандт.