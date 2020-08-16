Германия
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Боруссия отгрузила 11 мячей в ворота Аустрии в товарищеском матче
Мега-уверенная победа "шмелей" в контрольной встрече
Сегодня дортмундская "Боруссия" и "Аустрия" из австрийской Бундеслиги провели контрольный поединок в рамках подготовки к предстоящему сезону.
"Шмели" просто уничтожили своих соперников - немецкий клуб одержал победу со счетом 11:2 ( четыре мяча в первом тайме, семь - во второй половине встречи).
Immer wieder gerne! Auf Wiederschauen, Altach! ???? #BVBFAK pic.twitter.com/tn3Q1OhKJb— Borussia Dortmund (@BVB) August 16, 2020
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