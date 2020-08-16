Боруссия отгрузила 11 мячей в ворота Аустрии в товарищеском матче

Сегодня дортмундская "Боруссия" и "Аустрия" из австрийской Бундеслиги провели контрольный поединок в рамках подготовки к предстоящему сезону.

"Шмели" просто уничтожили своих соперников - немецкий клуб одержал победу со счетом 11:2 ( четыре мяча в первом тайме, семь - во второй половине встречи).