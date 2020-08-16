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Боруссия отгрузила 11 мячей в ворота Аустрии в товарищеском матче

Германия
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Мега-уверенная победа "шмелей" в контрольной встрече

Боруссия отгрузила 11 мячей в ворота Аустрии в товарищеском матче
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Сегодня дортмундская "Боруссия" и "Аустрия" из австрийской Бундеслиги провели контрольный поединок в рамках подготовки к предстоящему сезону.

"Шмели" просто уничтожили своих соперников - немецкий клуб одержал победу со счетом 11:2 ( четыре мяча в первом тайме, семь - во второй половине встречи).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аустрия (Вена)
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