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Боруссия презентовала кубковую форму на сезон-2020/21

Германия
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Боруссия презентовала кубковую форму на сезон-2020/21
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Дизайн экипировки дортмундской "Боруссии" от немецкой компании Puma вдохновлен центром U-Tower, "культовым архитектурным шедевром", который формирует облик города. Технический спонсор продолжает создавать комплекты формы, используя ДНК городов.

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Футболка выполнена "Боруссии" в насыщенно-желтом цвете с черным воротником на пуговицах и декорирована элементами в виде квадратных пикселей, представляющих собой букву U.

Обновленная форма оснащена технологией терморегуляции Puma, которая обеспечивает поддержание идеальной температуры тела.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) футбольная форма
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