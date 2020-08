Боруссия презентовала кубковую форму на сезон-2020/21

Дизайн экипировки дортмундской "Боруссии" от немецкой компании Puma вдохновлен центром U-Tower, "культовым архитектурным шедевром", который формирует облик города. Технический спонсор продолжает создавать комплекты формы, используя ДНК городов.

Футболка выполнена "Боруссии" в насыщенно-желтом цвете с черным воротником на пуговицах и декорирована элементами в виде квадратных пикселей, представляющих собой букву U.

Обновленная форма оснащена технологией терморегуляции Puma, которая обеспечивает поддержание идеальной температуры тела.

This is Dortmund at Night - This is the 20/21 Cup Kit ???? pic.twitter.com/Mrasi3bhhs