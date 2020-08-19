Фавр: Санчо нужно ещё многому научиться

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр поделился мнением о полузащитнике команды Джейдоне Санчо, который не покинет команду этим летом.

"Важно, что Джейдон останется с нами. Это важно и для него, и для команды. Санчо — очень хороший футболист, но он должен помнить, что ему еще нужно многому научиться. Лучше контролировать мяч, работать над защитой и игрой головой. Так же, как должны многому научиться и другие футболисты нашей команды, — цитирует Goal.com Фавра.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за "Боруссию" 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач. Ранее сообщалось, что 20-летний футболист близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".