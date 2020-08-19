Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У игрока Майнца обнаружен коронавирус, товарищеский матч со Штутгартом отменен
Их поединок должен был состояться сегодня
"Майнц" сообщил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.
Как информирует пресс-служба клуба, футболист сдал тест во вторник. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.
???? A Mainz player has tested positive for Coronavirus. The test was carried out on Tuesday and all other players have tested negative. The player is now in self-isolation.— Mainz 05 English (@Mainz05en) August 19, 2020
❌ Today's friendly against @VfB_int has therefore been cancelled.
Футболист был помещен на самоизоляцию. Также сообщается, что клуб был вынужден отменить запланированный на сегодня товарищеский матч со "Штутгартом".