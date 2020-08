У игрока Майнца обнаружен коронавирус, товарищеский матч со Штутгартом отменен

"Майнц" сообщил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Как информирует пресс-служба клуба, футболист сдал тест во вторник. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

???? A Mainz player has tested positive for Coronavirus. The test was carried out on Tuesday and all other players have tested negative. The player is now in self-isolation.



❌ Today's friendly against @VfB_int has therefore been cancelled.