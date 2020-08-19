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У игрока Майнца обнаружен коронавирус, товарищеский матч со Штутгартом отменен

Германия
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Их поединок должен был состояться сегодня

У игрока Майнца обнаружен коронавирус, товарищеский матч со Штутгартом отменен
Новина українською

"Майнц" сообщил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Как информирует пресс-служба клуба, футболист сдал тест во вторник. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

Футболист был помещен на самоизоляцию. Также сообщается, что клуб был вынужден отменить запланированный на сегодня товарищеский матч со "Штутгартом".

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В статье: Майнц Штутгарт Штутгарт (Германия)
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