Германия
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Вольфсбург подписал 18-летнего поляка за 5 миллионов евро
Игрок провел результативный сезон
"Вольфсбург" подписал польского нападающего Бартоша Бялека. С 18-летним футболистом заключен контракт до лета 2024 года, сообщает сайт немецкого клуба. Немецкий клуб заплатил за форварда 5 миллионов евро.
Ранее форвард выступал в польском клубе "Заглембе". На его счету 68 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, 21 гол и 6 результативных передач.
Также Бялек выступал за юношеские сборные Польши различных возрастов.
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