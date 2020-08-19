  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вольфсбург подписал 18-летнего поляка за 5 миллионов евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольфсбург подписал 18-летнего поляка за 5 миллионов евро

Германия
(1 голосов)

Игрок провел результативный сезон

Вольфсбург подписал 18-летнего поляка за 5 миллионов евро
Новина українською

"Вольфсбург" подписал польского нападающего Бартоша Бялека. С 18-летним футболистом заключен контракт до лета 2024 года, сообщает сайт немецкого клуба. Немецкий клуб заплатил за форварда 5 миллионов евро.

Ранее форвард выступал в польском клубе "Заглембе". На его счету 68 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, 21 гол и 6 результативных передач.

Также Бялек выступал за юношеские сборные Польши различных возрастов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Вольфсбург Бартош Бялек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...