Вольфсбург подписал 18-летнего поляка за 5 миллионов евро

"Вольфсбург" подписал польского нападающего Бартоша Бялека. С 18-летним футболистом заключен контракт до лета 2024 года, сообщает сайт немецкого клуба. Немецкий клуб заплатил за форварда 5 миллионов евро.

Ранее форвард выступал в польском клубе "Заглембе". На его счету 68 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, 21 гол и 6 результативных передач.

Также Бялек выступал за юношеские сборные Польши различных возрастов.