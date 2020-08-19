Официально: Боруссия арендовала полузащитника Реала

Рейниер Жезус два сезона будет защищать цвета "Боруссии". Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

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Немецкий клуб договорился об аренде с "Реалом", которому принадлежит контракт бразильца. В новой команде он получил 20-й номер.

В январе этого года "Реал" заплатил за талантливого бразильца 30 миллионов евро. Он отыграл три матча за молодежную команду "сливочных" и отметился двумя голами.