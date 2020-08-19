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Официально: Боруссия арендовала полузащитника Реала

Германия
(1 голосов)

Двухлетняя сделка

Официально: Боруссия арендовала полузащитника Реала
UA-Футбол
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Рейниер Жезус два сезона будет защищать цвета "Боруссии". Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

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Немецкий клуб договорился об аренде с "Реалом", которому принадлежит контракт бразильца. В новой команде он получил 20-й номер.

В январе этого года "Реал" заплатил за талантливого бразильца 30 миллионов евро. Он отыграл три матча за молодежную команду "сливочных" и отметился двумя голами.

Отметим, что Рейниер идет по пути Ашрафа Хакими. Защитник также два года провел в "Боруссии", а этим летом он был продан в "Интер".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Рейниер Жезус
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