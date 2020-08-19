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Официально: Боруссия арендовала полузащитника Реала
Двухлетняя сделка
Рейниер Жезус два сезона будет защищать цвета "Боруссии". Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".
Немецкий клуб договорился об аренде с "Реалом", которому принадлежит контракт бразильца. В новой команде он получил 20-й номер.
В январе этого года "Реал" заплатил за талантливого бразильца 30 миллионов евро. Он отыграл три матча за молодежную команду "сливочных" и отметился двумя голами.
BEM-VINDO REINIER ???????????? pic.twitter.com/CMbUuGdw7m— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 19, 2020
Отметим, что Рейниер идет по пути Ашрафа Хакими. Защитник также два года провел в "Боруссии", а этим летом он был