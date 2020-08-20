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Вольфсбург готов заплатить за молодого таланта Альмерии 20 миллионов евро

Германия
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В 32 матчах он забил 16 голов

Вольфсбург готов заплатить за молодого таланта Альмерии 20 миллионов евро
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"Вольфсбург" намерен приобрести полузащитника "Альмерии" Дарвина Нуньеса. Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа 21-летнего уругвайца. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, пишет AS.

В прошедшем сезоне Нуньес провел за "Альмерию" 32 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

Он перешел в испанский клуб в 2019 году из "Пеньяроля". Тогда "Альмерия" заплатила за него около 1 миллиона евро.

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В статье: Дарвин Нуньес
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