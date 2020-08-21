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Гений, атлет, бомбардир: сегодня Роберту Левандовски исполняется 32 года
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Роберт Левандовски родился 21 августа 1988 года в Варшаве. Польский форвард – рекордсмен по количеству матчей и голов в истории сборной своей страны, входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии.
В "Лехе" Роберт выигрывал чемпионат Польши, Кубок и Суперкубок страны. В стане "Боруссии" и "Баварии" Левандовски брал первенство Германии, Кубок и Суперкубок. Со "шмелями" поляк выходил в финал ЛЧ (2012/13).
В этой кампании Левандовски уже превзошел лучшее сезонное достижения Лионеля Месси – аргентинец максимум в течение одного турнира забил 14 голов (2011/12). Чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, Роберту нужно оформить дубль в финале, соответственно, чтобы установить новую планку – нужен хет-трик. Роналду забивал 17 голов в сезоне 2013/14. Напомним, финал ЛЧ состоится в воскресенье, 23 августа.
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