Гений, атлет, бомбардир: сегодня Роберту Левандовски исполняется 32 года

Роберт Левандовски родился 21 августа 1988 года в Варшаве. Польский форвард – рекордсмен по количеству матчей и голов в истории сборной своей страны, входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии.

В "Лехе" Роберт выигрывал чемпионат Польши, Кубок и Суперкубок страны. В стане "Боруссии" и "Баварии" Левандовски брал первенство Германии, Кубок и Суперкубок. Со "шмелями" поляк выходил в финал ЛЧ (2012/13).

В этой кампании Левандовски уже превзошел лучшее сезонное достижения Лионеля Месси – аргентинец максимум в течение одного турнира забил 14 голов (2011/12). Чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, Роберту нужно оформить дубль в финале, соответственно, чтобы установить новую планку – нужен хет-трик. Роналду забивал 17 голов в сезоне 2013/14. Напомним, финал ЛЧ состоится в воскресенье, 23 августа.