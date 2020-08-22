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Директор Боруссии: Санчо останется в Дортмунде, у нас лучшая команда за все времена

Германия
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"МЮ" не светит подписать вингера в это ТО

Директор Боруссии: Санчо останется в Дортмунде, у нас лучшая команда за все времена
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Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель развеял последние сомнения насчет будущего вингера Джейдона Санчо.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" до сих пор не потерял надежду заполучить Санчо этим летом, но не готов заплатить запрашиваемые "Боруссией" 108 миллионов фунтов. Однако в Дортмунде уже не помышляют о расставании с Джейдоном. Кель уверен, что 20-летний игрок сборной Англии не будет расстроен сорвавшимся трансфером.

"Джейдон рад остаться. У него есть контракт до 2023 года. Я видел его на поле, и он очень счастлив. Каждый счастлив обладать им. Он проведет здесь еще минимум один сезон.

Эта команда — лучшая, что у нас только была. У нас сочетание очень хороших молодых и зрелых игроков. Мы старались развивать команду в последние годы. Надеюсь, в следующем сезоне мы выиграем трофеи, потому что в конце концов это важнее всего", — цитирует Келя Daily Mail.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьян Кель Джейдон Санчо
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