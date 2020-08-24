У игрока Шальке диагностирован коронавирус

У одного из футболистов "Шальке" обнаружен коронавирус. Об этом передает Kicker.

Имя зараженного не называется. Команда из Гельзенкирхена сейчас проводит тренировочные сборы. Экстренно был отменен спарринг против немецкого "Вюрцбург Кикерс".

Отметим, что чемпионат Германии начнется уже в следующем месяце, 18-го сентября.