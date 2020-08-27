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Монако покупает форварда сборной Германии за 25 млн

Германия
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Кевин Фолланд на полпути в Лигу 1

Монако покупает форварда сборной Германии за 25 млн
Новина українською

"Монако" почти договорился о трансфере центрфорварда "Байера" Кевина Фолланда. Сумма сделки составит около 25 млн евро, сообщают в унисон Bild и Sport1.

У 28-летнего нападающего остался год по контракту с "Фармацевтами" и продлевать он его не желает, поэтому у клуба особого выбора нет.

Фолланд выступает в Леверкузене с 2016 года и в минувшем розыгрыше Бундеслиги забил 10 голов и отдал 8 голевых передач в 27 матчах. Также на его счету 10 матчей (1 гол) за сборную Германии.

Сегодня "Монако" подписал левого бека "Атлетико" Кайо Энрике.

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В статье: Байер (Леверкузен) Монако Кевин Фолланд
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