Левандовски: Отдал бы Золотой мяч себе

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему заслуживал "Золотой мяч" в этом году.

"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. C "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.

Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?

Отмена вручения ЗМ? У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", – сказал поляк Sportowefakty.