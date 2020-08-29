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Левандовски: Отдал бы Золотой мяч себе

Германия
(1 голосов)

Роберт уверен в собственных силах

Левандовски: Отдал бы Золотой мяч себе
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему заслуживал "Золотой мяч" в этом году.

"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. C "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.

Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?

Отмена вручения ЗМ? У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", – сказал поляк Sportowefakty.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (4)
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Vova Andrienko
29.08.2020 в 14:19
Заслужил на 100% да и давать больше некому…
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0
0
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Микко82 (Херсон)
29.08.2020 в 13:27
5 балів!!!
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+1
0
gavrik (Сумы)
29.08.2020 в 12:47
Левандовски заслужил ЗМ!!!
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+3
0
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Инспектор ( )
29.08.2020 в 12:01
Поддерживаю
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+3
0


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