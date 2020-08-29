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Левандовски: Отдал бы Золотой мяч себе
Роберт уверен в собственных силах
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему заслуживал "Золотой мяч" в этом году.
"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. C "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.
Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?
Отмена вручения ЗМ? У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", – сказал поляк Sportowefakty.