Румменигге: Бавария ждет предложения по Тиаго в ближайшие дни

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Тиаго Алькантары.

"Мы ожидаем, что предложение поступит на днях. Ему было важно показать, что он способен хорошо проводить большие матчи.

Если все получится, то он уйдет. Это болезненный момент для нас", – цитирует Румменигге Welt am Sonntag.