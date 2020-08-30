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Левандовски признан игроком года в Германии

Германия
(2 голосов)

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Левандовски признан игроком года в Германии
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан футболистом года в Германии. Голосование проводилось изданием Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Всего в голосовании приняли участие 526 журналистов. Левандовски набрал 276 голосов. Товарищи польского форварда по "Баварии" Томас Мюллер (54 голоса) и Йозуа Киммих (49) заняли второе и третье места соответственно.

В прошедшем сезоне Левандоски в 47 матчах за "Баварию" во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.

Лучшим тренером был признан наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик, набравший 223 голоса. Под руководством Флика мюнхенская "Бавария" выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Джошуа Киммих Ханси Флик
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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tolibgan (Запорожье)
30.08.2020 в 16:56
Вполне заслуженно!!!!,
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