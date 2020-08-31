Они перехитрили Штази: как пара футболистов из ГДР прорвала Железный занавес

Существует только один истинный закон - тот,

который помогает стать свободным. Другого нет.

Ричард Бах

Это мы сейчас знаем, что в 1983-м до развала соцлагеря оставалось каких-то шесть лет.

Жизнь вообще так устроена: она то замедляется на целые годы, то рванет со скоростью взлетающей ракеты - поди за ней поспей. Случались дни и даже часы, переворачивавшие мир навсегда - причем нередко по воле одного человека.

Начало 80-х в Европе было временем, когда устоявшиеся порядки казались незыблемыми. Континент уже более трех десятилетий был разделен надвое - на Западе загнивающие капиталисты, на Востоке справедливый и процветающий социалистический строй.

По крайней мере, так Фалько Гетцу и Дирку Шлегелю втолковывали в школе. Эти же догматы повторяло государственное телевидение, но оба знали, что ночью их родители смотрят другое ТВ и там рассказывают совсем иные новости. Говорить об этом вслух не осмеливались даже дома, в кругу своих. Дети в ГДР знали, насколько опасна Штази.

Гетц и Шлегель дружили с детства - они выросли в одном районе, совсем неподалеку от знаменитой стены. Оба обожали футбол и показывали хорошие результаты, поэтому и попали в школу крупнейшего клуба страны - берлинского "Динамо". И еще обоих со школы записали в неблагонадежные.

Берлинская стена

"У Фалько были родственники в ФРГ, а у меня тетка в Англии. Это не помогало нам в учебе. Мы всегда были под подозрением. Зато это скрепило нашу дружбу", - рассказывает Шлегель спустя 35 лет.

Теперь он вспоминает об этом спокойно, с легкой улыбкой на лице. А вот во времена ГДР было не до смеха - выручал парней только талант. Гетц дебютировал в основе берлинского "Динамо" в 1979 году, Шлегель - через два года. Параллельно обоих заиграли в молодежной сборной, и так они впервые увидели Запад. Вещи, о которых раньше шептались по кухням, оказались осязаемыми, даже доступными - стоило только протянуть руку. Но риск лишиться этой руки был очень велик.

***

Когда в 1990 году архивы Штази открыли для всех, то оказалось, что суммарная длина стеллажей с документами, собранными агентурой Министерства госбезопасности ГДР, составила 111 километров. Это, не считая видео- и фототеки.

Государство в государстве и, наверное, самая безжалостная спецслужба соцлагеря после КГБ, Штази навевало ужас на пол-Европы. Внутри ГДР по разным подсчетам на нее работала 1/63 населения. Это примерно 255 тысяч человек. Одни следили, другие следили за теми, кто следил, третьи контролировали весь процесс сверху.

Ситуация для Гетца и Шлегеля усложнялась тем, что их берлинское "Динамо" было всецело в ведении Штази. Почетным президентом клуба был печально известный глава спецслужбы Эрих Мильке, команда даже летала на заграничные выезды на его личном самолете.

Мильке поздравляет игроков "Динамо"

В спортивной жизни ГДР такое покровительство означало многое: "Динамо" выиграло 10 подряд чемпионств в 1977-88 годах, судьи откровенно боялись ставить на его ворота пенальти. Ну и, разумеется, допинг. Его в ГДР давали всем спортсменам в лошадиных дозах. Некоторые не выдерживали и становились калеками на всю жизнь, а толкательница ядра Хайди Кригер даже была вынуждена сменить пол - медики сборной кололи ей столько мужских гормонов, что она перестала походить на женщину.

После молодежного чемпионата Европы в Швеции Гетц и Шлегель решили, что с них довольно. Рисковать здоровьем и играть в неинтересном чемпионате парни не хотели, а в сказки про коммунистический рай не верили и подавно. Летом 83-го они составили план - не на бумаге, а только устно. Обсуждали все в лесу, уходя туда на долгие часы. Как только замечали прохожего, сразу меняли тему.

"Это был наш большой секрет. Мы не хотели навредить никому в команде, много думали про месть Штази. Фалько поделился планами только с отцом, а я даже семье говорить не рискнул", - рассказывает Шлегель.

***

Как чемпион ГДР, "Динамо" регулярно выступало в Кубке европейских чемпионов - и беглецы сделали ставку именно на него.

В первом раунде берлинской команде выпал в соперники "Женесс", и они воспрянули духом. Неподалеку от границы ФРГ с Люксембургом жил один их знакомый, который выехал из ГДР несколькими годами ранее, и он обещал помочь с их переправкой через границу.

Первый матч играли дома - и "Динамо" уверенно победило 4:1. Гетц в той игре открыл счет сильным ударом с правой. Ответка была назначена на 28 сентября 83-го. По плану сообщник должен был подъехать к ним на машине в условленном месте, но Фалько и Дирк простояли там десять минут, а никто не появился. Позже окажется, что подельника самого не выпустили из ФРГ - беженцам там не доверяли. Так все и сорвалось.

"Куда бы мы не пошли - в гостиницу, на обед, на тренировку - мы все время были вместе с агентами. Побег был совершенно невозможен. Это было чересчур опасно", - вспоминает Гетц.

Делать было нечего - пришлось выходить на поле. Там "Динамо" еще раз победило 2:0 - и комфортно прошло дальше. Хоть одна хорошая новость за день.

Гетц празднует гол

***

В следующем раунде берлинцев ожидал "Партизан". Опять первый матч дома, опять Гетц открыл счет, опять победа - на этот раз 2:0. А дальше предстоял выезд в Белград.

Гетц перед тем, как сесть в автобус, попрощался с отцом - возможно, навсегда. Мать Шлегеля ничего не подозревала и пекла пирог. Даже поговорить обстоятельно не вышло.

Парни знали - в странах соцлагеря бдительность агентов Штази, приставленных к команде, ослабевает. Югославия хоть и не была членом Варшавского договора, но в свое время признала ГДР государством, что даже повлекло разрыв отношений с ФРГ. Это вам не буржуазный Люксембург. По прилете в Белград, футболистам зачитали их распорядок, сводили пообедать, а затем дали один час побродить по городу. Вернуться нужно было до 13:00. Гетц и Шлегель поняли: сейчас или никогда.

"Мы ничего не сказали вслух - только посмотрели друг на друга. Мы понимали, что это и есть наш шанс. И, разумеется, осознавали, насколько это опасно", - рассказывает Шлегель.

Дальше все произошло быстро. Вместе с несколькими партнерами они зашли в магазин пластинок, где заприметили удобный черный вход, с другой стороны здания. Для видимости немного послушали музыку, посмотрели на обложки и тихо исчезли. В карманах у обоих было немного денег и документы - больше ничего.

"Когда мы вышли наружу, то уже ни о чем не думали - только бежали. Это длилось минут пять - мы старались убежать так далеко, как это вообще было возможно. Только затем мы оглянулись назад и не увидели никого из наших. Никто нас не преследовал", - вспоминая это, Гетц до сих пор заметно нервничает.

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Пробежав три квартала, футболисты взяли такси и попросили отвезти их к посольству ФРГ, но водитель отказался. Впрочем, и не выдал - уже хорошо. А вот второе такси без вопросов взяло 10 марок и подкинуло куда нужно - оказывается, до посольства было рукой подать. Первая часть плана сработала.

***

Для 21 века это странно, но тогда в белградском посольстве ФРГ были готовы к такой ситуации - не первой и далеко не последней за годы Холодной войны.

Едва парни зашли в здание и представились, как посол принял решение: обоих немедленно отвезти в загребское консульство, откуда был надежный канал по переправке людей в Австрию. Медлить было нельзя - к зданию могли с минуты на минуту нагрянуть с нотой протеста. Из подземного паркинга выехала машина, ей сменили номера - и Гетц со Шлегелем тронулись в путь.

"Когда мы ехали по автостраде, в глубине души хотелось только одного - не умереть. Больше всего надеялся поскорее пройти через это. Мы ведь понимали, что может быть, если у нас не получится", - признается Шлегель.

Сомнения еще усилились, когда в Загребе консул ФРГ сказал, что план изменился - на границе в ту неделю было небезопасно, поэтому маршрут подкорректировали. Деталей всего, что происходило, Шлегель и Гетц не узнали никогда. У них забрали подлинные документы, выдали фальшивые и посоветовали сказать на границе, что загуляли в Белграде и сгубили паспорта. Теперь, мол, едут домой в Германию, чтобы получить новые.

Архивы Штази в Берлине сегодня

Ехать по новому плану предстояло не из Загреба, а из Любляны - туда сотрудник консульства подбросил футболистов в 17:50, за 10 минут до отправки поезда. Это значило, что их побег длился уже шесть часов.

В дорогу парням дали немного еды и выпить. Они дико нервничали, а вот их сопроводители выглядели абсолютно спокойными. Они проворачивали этот фокус десятки раз. Когда на австро-югославской границе в их купе зашел рослый пограничник с собакой, то Гетц и Шлегель чуть не умерли на месте. Но полистав немного документы, тот объявил: "Все в порядке".

***

Когда отец Гетца не увидел своего сына, одного из лидеров "Динамо", в старте на белградский поединок, то все понял. Оставалось только узнать, сбежал он или попался. А вот родные Шлегеля были поражены наповал.

Позвонить домой у парней получилось из Мюнхена через два дня. Они прекрасно знали, что Штази прослушивает все звонки, но иначе было нельзя. У Фалько с отцом было кодовое слово на случай, если дома гэбисты - и он начал с него разговор. Шлегель же просто заявил, что в ФРГ, жив-здоров, и передает всем привет.

По совету всезнающего загребского консула футболисты по прибытии в ФРГ отправились в Гессен, где занимались беженцами из той стороны Железного занавеса. Все газеты были с их фотографиями на первых полосах, но сенсаций от Фалько и Дирка журналисты не дождались.

Гетц и Шлегель после побега в ФРГ

"Мы решили, что не будем в интервью говорить про политику, не будем критиковать ГДР, а будем обсуждать только футбол. Это более безопасно и для нас, и для наших семей. Мы ведь понимали, что на Штази работает много людей и на Западе, замечали слежку и за собой тоже", - объясняет Шлегель.

Это был мудрый шаг с их стороны. Тренер молодежки ГДР Йорг Бергер сбежал в 79-м и едва выжил после покушения через три года. Еще один беглец, Лютц Эйгендорф, много и охотно критиковавший коммунистические порядки, в 83-м погиб в подозрительной автокатастрофе. В Германии никто не сомневался, что ее подстроила Штази.

***

Гетц и Шлегель приехали на Запад спустя восемь месяцев после его смерти. Одному было 21, другому 22. И парни очень боялись закончить вот так.

"Они следили за мной в Леверкузене, они каждую секунду присматривали за моими родителями. Не секрет, что их хотели завербовать. Были допросы, угрозы, давление. Когда я получил свое дело на руки, то увидел там вещи, о которых лучше забыть навсегда", - признается Гетц.

Один из самых талантливых игроков ГДР своего поколения, Фалько сделал приличную карьеру на Западе - даже выигрывал с "Байером" Кубок УЕФА в 1988-м. На его счету около трех сотен матчей в Бундеслиге и два чемпионства с "Галатасараем", куда он отправился доигрывать в 90-е. Добился некоторых успехов Гетц и как тренер - в 2004-07 годах он возглавлял "Герту" и выводил ее в еврокубки.

Шлегель в ФРГ звездой не стал, но тоже поиграл за "Байер", "Штутгарт" и, особенно, "Блу-Вайсс". По завершении карьеры стал известным скаутом.

Гетц (третий слева) и Шлегель (крайний справа) в футболке "Байера"

Они хотели вырваться в свободный мир - и они это сделали. Единственный минус - разлука с семьей, но и здесь через пару лет наметились подвижки. Шлегель смог встретиться с родными в Чехословакии в 87-м, Гетц сделал то же самое через год в Венгрии.

Ну а 9 ноября 89-го рухнула Берлинская стена - и воссоединение Германии, равно как и избавление ее от коммунистического диктата, стало делом времени. Уже через месяц Гетц и Шлегель приехали в родные места, где их встретили как героев. И где, по их словам, за шесть лет "совсем ничего не изменилось - только шпионы под окнами куда-то пропали". Членство в Штази в новых реалиях из привилегии обернулось в проклятие. 83-летний Мильке был арестован и отдан по суд, всесильный Хонеккер сбежал сперва в СССР, потом в Чили, где вскоре и умер. В новой, объединенной Германии не было места палачам и их покровителям.

***

С тех пор прошло 30 лет, а Гетц со Шлегелем и дальше лучшие друзья, часто встречаются семьями, даром что живут в разных городах. "Наши сыновья очень нами гордятся", - с чувством говорит Фалько.

На вопрос, повторили бы они свой побег снова, оба категоричны: "Вне сомнений. Абсолютно. Мы сделали это ради своего будущего. Мы выбрали свой путь и свою сторону. Иначе в жизни никак нельзя".