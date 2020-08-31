Не выходил на поле больше полугода: Марко Ройс восстановился после травмы

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс восстановился после травмы сухожилия и готов выйти на поле – об этом сообщает немецкое издание Bild. Сам Ройс отметил, что чувствует себя хорошо и тренируется с партнерами в обычном режиме.

По информации источника, Марко сможет выйти на поле 14 сентября в матче Кубка Германии с "Дуйсбургом".

Напомним, что Ройс выступает за "шмелей" с 2012 года. В прошлой кампании форвард сыграл в 19 матчах чемпионата Германии, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.