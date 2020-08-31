Фанаты немецкого Штутгарта объявили сбор средств на переход Месси

Есть вероятность, что текущим летом Лео Месси покинет "Барселону". Желание исходит от аргентинского футболиста, однако будущим покупателям придется серьезно на него потратиться.

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Фанаты немецкого "Штутргарта" решили помочь своему клубу и начали сбор средств на переход Месси. Заявленная цель - 900 миллионов. Вероятно, 700 уйдет на клаусулу, а остальное на зарплату аргентинца.

Пока что, до желаемого еще очень далеко. Фанатам удалось наскрести 424 евро. Если до сбора полной суммы какой-то клуб подпишет Лео, деньги будут отправлены на благотворительность.

Someone has started a fundraiser to try and buy Messi for Stuttgart ... not far to go now ???? pic.twitter.com/5HsSrMbLrY — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2020