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Фанаты немецкого Штутгарта объявили сбор средств на переход Месси

Германия
(1 голосов)

Их цель - 900 миллионов

Фанаты немецкого Штутгарта объявили сбор средств на переход Месси
UA-Футбол
Новина українською

Есть вероятность, что текущим летом Лео Месси покинет "Барселону". Желание исходит от аргентинского футболиста, однако будущим покупателям придется серьезно на него потратиться.

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Фанаты немецкого "Штутргарта" решили помочь своему клубу и начали сбор средств на переход Месси. Заявленная цель - 900 миллионов. Вероятно, 700 уйдет на клаусулу, а остальное на зарплату аргентинца.

Пока что, до желаемого еще очень далеко. Фанатам удалось наскрести 424 евро. Если до сбора полной суммы какой-то клуб подпишет Лео, деньги будут отправлены на благотворительность.

Стоит отметить, что главный конкурент "Штутгарта", и всех остальных - "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона Штутгарт
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Комментарии (5)
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ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 21:27
А пупок у фанатов не развяжется от таких запросов?
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Joyce (Donetsk)
31.08.2020 в 20:46
На пиво и рульки фандрейзерам вполне хватит :)
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hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 20:27
А где ссылка на сбор пожертвований? Ради такого шоу я бы скинулся
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 20:04
Смехотища
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kalan-86 (Анкара)
31.08.2020 в 20:32
Ну почему? Подошли с юморком к делу по сбору средств на благотворительность.
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