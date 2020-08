Байер подпишет форварда Ромы за 27 миллионов

Руководство "Байера" определилось, куда пойдет часть денег, которые они получат от продажи Хавертца. "Челси" заплатит за полузащитника кругленькую сумму.

Как сообщает журналист Фарбицио Романо, "фармацевты" подпишут Патрика Шика. За него они выплатят 27 миллионов. Также возможны бонусы.

Чешский форвард не очень нужен "Роме", а потому она давно искала покупателей. Был возможен вариант с "Лейпцигом", где Шик провел последний год, но "быки" не могли себе позволить полноценный трансфер.

Patrik Schick to Bayer Leverkusen, confirmed and here we go! Bayer immediatly going to re-invest money from Havertz to Chelsea. €27M + add ons to AS Roma. ???? @DiMarzio @SkySport #BayerLeverkusen #Schick https://t.co/XtOrzX4IQa