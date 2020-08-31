Германия
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Достойная замена Рибери. Серж Гнабри будет играть под седьмым номером
Заслужил в последнем сезоне
Серж Гнабри сменил игровой номер. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Баварии".
Немецкий вингер получил элитную "семерку". Еще совсем недавно с этой цифрой на спине бегал Франк Рибери, который был одним из лучших в составе мюнхенцев в последнем десятилетии.
Transition complete ✅#MiaSanMia @SergeGnabry @FranckRibery pic.twitter.com/AFJJjGHWVG— CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayernEN) August 31, 2020
Гнабри в последнем сезоне отыграл 46 матчей, во время которых забил 23 гола и отдал 14 ассистов.
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