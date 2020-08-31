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Достойная замена Рибери. Серж Гнабри будет играть под седьмым номером

Германия
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Заслужил в последнем сезоне

Достойная замена Рибери. Серж Гнабри будет играть под седьмым номером
UA-Футбол
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Серж Гнабри сменил игровой номер. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Баварии".

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Немецкий вингер получил элитную "семерку". Еще совсем недавно с этой цифрой на спине бегал Франк Рибери, который был одним из лучших в составе мюнхенцев в последнем десятилетии.

Гнабри в последнем сезоне отыграл 46 матчей, во время которых забил 23 гола и отдал 14 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Франк Рибери Серж Гнабри
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