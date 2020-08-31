Достойная замена Рибери. Серж Гнабри будет играть под седьмым номером

Серж Гнабри сменил игровой номер. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Баварии".

Немецкий вингер получил элитную "семерку". Еще совсем недавно с этой цифрой на спине бегал Франк Рибери, который был одним из лучших в составе мюнхенцев в последнем десятилетии.

Гнабри в последнем сезоне отыграл 46 матчей, во время которых забил 23 гола и отдал 14 ассистов.