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Дамиан Мартинес заинтересовал руководство Шальке

Германия
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Вратарь может перебраться в Германию

Дамиан Мартинес заинтересовал руководство Шальке
Новина українською

Клубу из Гельзенкирхена интересен аргентинский вратарь Дамиан Мартинес.

Sky Sports утверждает, что "кобальтовые" видят в 27-летнем страже ворот "канониров" идеальную замену Александра Нюбелю, который летом на правах свободного агента перешел в мюнхенскую "Баварию".

Мартинес защищает цвета "Арсенала" с лета 2010 года, влившись из аргентинского "Индепендьенте" в молодежный состав лондонцев. За основную команду клуба голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с "канонирами" действителен до лета 2022 года.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Арсенал (Лондон) Дамиан Мартинес Шальке 04
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