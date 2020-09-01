Дамиан Мартинес заинтересовал руководство Шальке

Клубу из Гельзенкирхена интересен аргентинский вратарь Дамиан Мартинес.

Sky Sports утверждает, что "кобальтовые" видят в 27-летнем страже ворот "канониров" идеальную замену Александра Нюбелю, который летом на правах свободного агента перешел в мюнхенскую "Баварию".

Мартинес защищает цвета "Арсенала" с лета 2010 года, влившись из аргентинского "Индепендьенте" в молодежный состав лондонцев. За основную команду клуба голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с "канонирами" действителен до лета 2022 года.