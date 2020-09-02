  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Коутиньо возвращается в Барселону
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коутиньо возвращается в Барселону

Германия
(1 голосов)

Об этом сообщило руководство Баварии

Коутиньо возвращается в Барселону
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутинью возвращается в "Барселону" после годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

На сайте опубликовано видео, посвященное бразильцу. 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Баварию" и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 18:03
Усиление. Надо ему повышать зарплату
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...