Коутиньо возвращается в Барселону

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутинью возвращается в "Барселону" после годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

На сайте опубликовано видео, посвященное бразильцу. 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Баварию" и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.