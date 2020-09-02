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Коутиньо возвращается в Барселону
Об этом сообщило руководство Баварии
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутинью возвращается в "Барселону" после годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
На сайте опубликовано видео, посвященное бразильцу. 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Баварию" и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
Thanks for everything, @Phil_Coutinho ????— CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayernEN) September 2, 2020
???? https://t.co/c9tLUYCeza#FCBayern #MiaSanMia
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 18:03
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