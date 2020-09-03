Дортмундская Боруссия представила новую гостевую форму

Дортмундская "Боруссия" и её технический спонсор Puma представили новый выездной комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и жёлтом цветах. Основным цветом является чёрный, а от плеча до талии проходит жёлтая полоса. При этом у футболки необычный дизайн – на ней размещены граффити.

"Боруссия" в сезоне-2019/2020 заняла второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Чемпионом в очередной раз стала мюнхенская "Бавария", опередившая "шмелей" на 13 очков. В топ-4 также финишировали "РБ Лейпциг" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха.